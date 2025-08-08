أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

فولكس فاجن تعلن التوقف عن إنتاج واحدة من أشهر سياراتها بعد مسيرة امتدت 23 عامًا، تاركة وراءها إرثًا من الشعبية والمبيعات القياسية في أسواق متعددة حول العالم.

في خطوة مثيرة للجدل، يخطط الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين كهربائيتين من تسلا "سايبرتراك" ضمن تجارب السلامة والاختبارات العسكرية القاسية على المركبات الحديثة.

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من سيارتها W16 باللون الأخضر المستوحى من لون التفاح، مع أداء فائق وتصميم فاخر يعكس الحرفية الفرنسية في عالم السيارات الخارقة.

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

شركة ناشئة تكشف عن مركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، في خطوة قد تغيّر مفهوم قيادة السيارات التقليدي إلى الأبد.

عدد من مالكي سيارات ريفيان الكهربائية واجهوا مشاكل تقنية أدت إلى تعطل أنظمة الملاحة، بعد خلل مفاجئ في خرائط جوجل المستخدمة داخل أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات.