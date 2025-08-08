قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

عزة عاطف

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن تعلن التوقف عن إنتاج واحدة من أشهر سياراتها بعد مسيرة امتدت 23 عامًا، تاركة وراءها إرثًا من الشعبية والمبيعات القياسية في أسواق متعددة حول العالم.

 

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

في خطوة مثيرة للجدل، يخطط الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين كهربائيتين من تسلا "سايبرتراك" ضمن تجارب السلامة والاختبارات العسكرية القاسية على المركبات الحديثة.

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من سيارتها W16 باللون الأخضر المستوحى من لون التفاح، مع أداء فائق وتصميم فاخر يعكس الحرفية الفرنسية في عالم السيارات الخارقة.

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

شركة ناشئة تكشف عن مركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، في خطوة قد تغيّر مفهوم قيادة السيارات التقليدي إلى الأبد.

 

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

عدد من مالكي سيارات ريفيان الكهربائية واجهوا مشاكل تقنية أدت إلى تعطل أنظمة الملاحة، بعد خلل مفاجئ في خرائط جوجل المستخدمة داخل أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات.

أخبار السيارات تسلا الجيش الأمريكي سيارات بوجاتي

