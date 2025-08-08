أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

حققت زوكس، الشركة التي تطور سيارات ذاتية القيادة، انتصارًا بارزًا باحترام الساحة التنظيمية الأمريكية، حيث منحتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ترخيصًا رسميًا لإجراء اختبارات تجريبية لسياراتها ذاتية القيادة على الطرق.

ويشكل الإعفاء من المتطلبات الصارمة سابقة مهمة لصناعة هذا النوع من المركبات في الولايات المتحدة، بعدما كانت مثل هذه التسهيلات حكرًا فقط على السيارات الأجنبية.

وتأتي هذه الموافقة التنظيمية بعد عامين من التحقيقات التي بدأتها NHTSA عام 2022 حول مدى التزام زوكس بمعايير السلامة، خاصة مع إدخالها تقنيات القيادة الذاتية دون وجود رفاهيات تقليدية مثل المقود أو دوافع أساسية.

وبهذا الإعفاء، تؤكد الإدارة دعمها المتجدد لتكنولوجيات السلامة المتقدمة، ضمن أجندة وزير النقل شون دافي التي توازن بين الابتكار والمحافظة على سلامة المواطن.

لا يقتصر أثر هذه الخطوة على زوكس وحدها، إذ تفتح الباب أمام شركات أمريكية أخرى للحصول على إعفاءات مشابهة، مما يدعم تطوير قطاع السيارات ذاتية القيادة محليًا والمنافسة في السوق العالمي.

مواجهة الحوادث والاستدعاءات

إلا أن الطريق لم يكن خاليًا من العقبات. ففي مايو 2024، واجهت زوكس تحقيقات إضافية بعد حادثي تصادم من الخلف، إضافة إلى اضطرارها لاستدعاء 270 مركبة إثر حادث تعرضت له سيارة أجرة آلية في لاس فيجاس.

وردًا على تلك الحوادث، كانت الشركة مضطرة لمراجعة تصريحاتها وتسويقها لضمان توافقها مع معايير السلامة المعمول بها.