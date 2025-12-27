إبراهيم عيسى أول الحضور في العرض الخاص لفيلم «الملحد» بأحد سينمات أكتوبر

شهد العرض الخاص لفيلم «الملحد»، الذي أُقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حضور الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، حيث كان أول الحاضرين إلى قاعة العرض.

وجاء العرض الخاص وسط اهتمام إعلامي ملحوظ، بحضور عدد من صُنّاع العمل والمهتمين بالسينما، في انتظار طرح الفيلم رسميًا بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

ويُعد فيلم «الملحد» من الأعمال السينمائية التي أثارت جدلًا قبل عرضها، نظرًا لطبيعة موضوعه، ما زاد من اهتمام الجمهور والمتابعين بالعرض الخاص وردود الفعل الأولية عليه.



قصة وأبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع