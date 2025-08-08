بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

رغم دخول بوجاتي عصر السيارات الهجينة مع طراز توربيون، فإن الشركة الفرنسية لم تطوِ بعد صفحة محركها الأسطوري W16.

تستمد السيارة الجديدة “برويار” قوتها من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر، وهو نفس المحرك الذي اشتهرت به سيارة شيرون الأسطورية قبل تقاعدها.

في المقدمة، تأتي برويار بمصد أمامي منحوت بدقة مع شبك عريض على شكل حدوة حصان، يتوسطه شعار بوجاتي، ومصابيح LED بارزة على الرفارف مع فتحات تبريد إضافية.

ويضيف التصميم الجانبي لمسة مميزة من خلال فتحات على شكل حرف C وقطع كبيرة من ألياف الكربون، تتباين مع اللون الأخضر النابض بالحياة الذي يغطي الهيكل.

جناح بتصميم "ذيل البطة"

تنساب الرفارف الخلفية الجريئة نحو السقف المزود بفتحة خاصة، بينما يتكامل الجناح الخلفي المدمج بتصميم ذيل البطة مع الشكل العام للسيارة، ليحقق توازنًا بين الديناميكية الهوائية والجاذبية البصرية.

تستحضر المصابيح الخلفية LED على شكل X روح طراز W16 ميسترال، أما أنابيب العادم الرباعية على الناشر الخلفي فتعيد للأذهان تصميم شيرون سوبر سبورت.

برويار ليست مجرد سيارة فاخرة، بل هي أول إنتاج من برنامج "بوجاتي سوليتير" الجديد، الذي يكرم حصان إيتوري بوجاتي المفضل.

ومن المقرر أن تظهر للمرة الأولى في أسبوع مونتيري للسيارات بكاليفورنيا، قبل أن يتبعها إصدار نماذج فريدة أخرى من الشركة.

جاءت السيارة بتكليف خاص من رجل الأعمال الهولندي ميشيل بيريدون، مالك أكبر مجموعة خاصة من سيارات بوجاتي في العالم، والتي تضم أيضًا أثاث كارلو بوجاتي ومنحوتات رامبرانت بوجاتي.

ورغم أن البعض قد يراها نسخة كوبيه من ميسترال W16، فإن التفاصيل تكشف أن كل جزء من السيارة صُمم خصيصًا بإتقان، مما يجعل برويار تحفة فنية وهندسية استثنائية.