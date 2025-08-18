قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. علي عبدالحكيم الطحاوي
د. علي عبدالحكيم الطحاوي
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

منذ عقود ومصر هي حجر الزاوية في معادلة الشرق الأوسط ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي ولكن أيضًا بثقلها السياسي والعسكري والثقافي.

ومن هذا السياق مصر تقف لدولة الاحتلال علي مر التاريخ لكى تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني لذلك وقفت كحائط صد للكيان الصهيوني على مر الزمن و مصر هي الوسيط بين جميع الأطراف في اى تفاوضات بدافع ووعى أيضًا أن أمنها القومي يبدأ من أمن جوارها وأن أي انفجار في الأراضي الفلسطينية سرعان ما ينعكس على الأمن الإقليمي.

وذلك حتي شاهدنا في الأسابيع الأخيرة تصعيد إعلام دولة الاحتلال من نبرة خطاباته مستخدمًا لغة الاستعلاء والتهديد في محاولة لتبرير الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتصويرها على أنها “إجراءات دفاعية”هذه اللغة التي تتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية ليست جديدة لكنها تأتي اليوم في ظل حرب مدمرة على غزة وحصار خانق، وتصعيد في الضفة الغربية، ما يجعلها أداة لتضليل الرأي العام العالمي، وكسب المزيد من الدعم الغربي، وعلى رأسه الدعم الأمريكي الذي يرى ولا يعلق.

وأرى لا يمكن الحديث عن الصراع العربي – ودولة الاحتلال دون الإشارة إلى الدور الأمريكي الذي يظل العامل الأكثر تأثيرًا في مسار الأحداث فالولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لدولة الاحتلال تبني سياستها في المنطقة على مزيج من الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية، والتنافس الجيوسياسي لان واشنطن ترى في أمن الاحتلال جزءًا من أمنها القومي وتبرر دعمه عسكريًا وسياسيًا تحت شعار “الاستقرار الإقليمي” رغم أن الواقع يثبت أن هذا الدعم كثيرًا ما يغذي الصراع بدلًا من التوصل للحل العادل والشامل للجميع.

وكذلك الشرق الأوسط يجب ان يأخذ في الاعتبار مخطط التقسيم أمام اعينة لأن كما نشهد يعيش اليوم واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا منذ عقود حيث تتشابك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في مشهد معقد تتداخل فيه الأدوار الإقليمية والدولية وفي قلب هذه المعادلة تقف مصر كقوة إقليمية مركزية ، تتحمل مسؤولية الحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها والدفاع عن ثوابتها التاريخية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
وهنا يجب أتحاد الموقف العربي للحفاظ على وحدة وسلامة الشرق الأوسط دون النظر إلي اى حسابات ومصالح شخصية لبعض الدول .

لأن في نفس الوقت لا يمكن تجاهل أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات تأثير هائلة في الشرق الأوسط: من المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى النفوذ الدبلوماسي داخل المؤسسات الدولية أدي إلي ضعف الموقف العربي للمصالح الخاصة وذلك مخطط له منذ زمن بعيد .
أما بالنسبة للموقف المصري فالأمر يختلف لإن العلاقة مع واشنطن قائمة على إدراك واقعي لموازين القوى الدولية، مع السعي لاستخدام قنوات التعاون للدفاع عن المصالح الوطنية وشرح أن الاستقرار الحقيقي للمنطقة لن يتحقق إلا عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية .
لذلك أرى مصر الدولة الوحيدة التي تدرك حتي اليوم أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف تاريخي: فالتوترات في غزة، وتصاعد الصراع في الضفة، والملفات الساخنة في اليمن ولبنان وسوريا، جميعها تعيد تشكيل خريطة التحالفات والتهديدات وفي ظل هذه البيئة، يتطلب الموقف المصري الجمع بين الصلابة في الدفاع عن الحقوق العربية، والمرونة في إدارة العلاقات الدولية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة مع الولايات المتحدة بما يضمن عدم السماح بفرض حلول منقوصة أو تسويات قسرية .

الشرق الأوسط الشعب الفلسطيني دولة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية مع رئيس جمعية  التضامن الإسلامي في السنغال

مفتي الجمهورية: ننظر للقارة الإفريقية باعتبارها ساحة مهمة للتعاون

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

ليست مطالبة بالغُسل.. الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق

بالصور

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد