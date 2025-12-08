قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فادية عبد الغني تنضم لأسرة مسلسل أولاد الراعي

فادية عبد الغني
فادية عبد الغني
أوركيد سامي

انضمت الفنانة فادية عبد الغني رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "أولاد الراعي" بطولة  ماجد المصري، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026. العمل من إخراج محمود كامل، ويُعد واحدًا من أبرز المشاريع الدرامية المنتظرة في الموسم المقبل.

وتجسّد فادية عبد الغني خلال المسلسل دورًا محوريًا له تأثير مباشر على مسار الأحداث، التي تدور حول ثلاثة أشقاء يواجهون أزمات كبيرة تقلب حياتهم رأسًا على عقب. ويقدّم ماجد المصري في هذا العمل شخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، ما يجعله خطوة جديدة ومهمة في مسيرته الفنية، خاصة أن المسلسل يُعد أحد أهم مشاريعه الحالية.

بدأ صُنّاع العمل مساء أمس اول يوم تصوير المسلسل استعدادا لعرضه في رمضان 2026


المسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري و طه زغلول واخراج محمود كامل وهو من انتاج شركة فنون مصر  وتدور الاحداث حول صراع عائلي بين الاشقاء علي المال في  30 حلقة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة.

المسلسل بطوله عدد من النجوم ابرزهم ، ماجد المصري ، خالد الصاوي ، احمد عيد ، نيرمين الفقي ، امل بشوشه (لبنانيه )، ايهاب فهمي ، فاديه عبد الغني، ومحمد عز ، إيناس كامل ، سامح السيد ومن المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا كعادة اعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار.

