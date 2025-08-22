قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. لا تفوت فرصة الأوقات المباركة
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
محافظات

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

ارتفاع امواج بحر مطروح
ارتفاع امواج بحر مطروح
ايمن محمود

حذرت مدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ، بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بجميع الشواطئ المفتوحة؛ بسبب حالة عدم استقرار البحر، وارتفاع الأمواج، وشدة التيارات، ووجود سحب فى مياه البحر.

وأوضحت مدينة مرسى مطروح فى بيان رسمي  أن الشواطئ الممنوع النزول بها اليوم الجمعة ، هي "الأبيض- أم الرخم - عجيبة»؛ بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب.

كما تم التأكيد بعدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا وصخرة ليلي مراد ، لأنها مخصصة للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست للسباحة.

وأوضح البيان انه يمكن الاستمتاع بالبحر والسباحة بالشواطئ الآمنة  وهي “ روميل - الليدو - العوام - النخيل - البسنت - مطروح العام”

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح  أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول، الحالة العامة للشواطئ، ويشدد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر، خاصة في فترة النوات حفاظا على ارواح المواطنين ومنعا لتعرضهم لاى اخطار خلال نزولهم البحر .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، رؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف، بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ، بالمتابعة الميدانية على البحر؛ للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، فنحن غير مسئولين تماما عن نزول رواد الشواطئ للبحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات أو مسئولين للشواطئ من مركز ومدينة مرسى مطروح.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر، من خلال تقارير المرور الميداني، وبيانات خبراء الأرصاد الجوية؛ لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار، ووجود نوات، من حملات للتوعية عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة، وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

