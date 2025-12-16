فتوح: قرار الأمم المتحدة المتعلق بسيادة الشعب الفلسطيني تثبيت قانوني لحقوق أصيلة

رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذا القرار يشكّل تثبيتًا قانونيًا واضحًا لحقوق أصيلة وغير قابلة للجدل أو التأويل.



وأوضح فتوح- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار، بتصويت 156 دولة لصالحه، يعكس تحولًا متقدمًا في الموقف الدولي، ويؤكد أن محاولات شرعنة الاحتلال أو توفير الغطاء لانتهاكاته لم تعد تحظى بقبول سياسي أو أخلاقي داخل المنظومة الدولية.



وأشار إلى أن القرار يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية، لا سيما في ظل استمرار سياسات الاحتلال الهادفة إلى السيطرة القسرية على الأرض الفلسطينية، واستنزاف وسرقة مواردها، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولمبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على ثرواتها.

