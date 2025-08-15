هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح

تشهد محافظة مطروح إقبال كبير وزحام بالآلاف على الشواطئ العامة من المصطافين وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها محافظات مصر المختلفة .

مدينة مرسى مطروح

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح ، عن إقبال كبير على جميع شواطئ مدينة مرسي مطروح تزامنا مع استقرار حالة البحر .

شواطئ مطروح

واشار ان جميع الشواطئ تستقبل المواطنين وزوار المحافظة بشواطئ “الغرام - الأبيض - الليدو - الرميلة - عجيبة - النخيل - روميل - مينا الحشيش - علم الروم - البسنت - مطروح العام - بحيرة كليوباترا”.

.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، وصول مصطافي وضيوف المدينة من محافظات مصر، على الشواطئ الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط هربًا من حرارة الجو، وبحثًا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء، خلال الموسم الصيفي السياحى، بتوافر الخدمات الشاطئية للمصطافين.

وأشار اللواء محمد صحصاح، إلى أن حُسن المعاملة وكرم ضيافة واستقبال شباب مطروح للمصطافين من أهم أسباب نجاح موسم الصيف، وذلك يدل على وعي مستأجري الشواطئ بأهمية الموسم الصيفي السياحي لسكان المدينة، فهم خير سفراء للمحافظة في استقبال ضيوفها.

وأكد تواجد مسئولي مجلس المدينة بالشواطئ لحل المشكلات وشكاوى المصطافين، وتمركز فرق الإنقاذ لمتابعة الحالة العامة للبحر، وتتعامل مع حالات الغرق بداية من الإنقاذ وإجراء الإسعافات الأولية، قبل وصول رجال وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية عن حالات الإنقاذ بالتوقيتات والتاريخ باسم الشاطئ والمنقذ، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول التقارير الدورية عن حالة الشواطئ، ويوجه بتذليل كافة المعوقات ورفع إشغالات الطريق المخالفة على الكورنيش لظهور المدينة بالشكل اللائق بها سياحيًا، بالإضافة إلى التشديد على مسئولي مجلس المدينة للمصطافين على ارتداء اللايف جاكت قبل ممارسة الألعاب الشاطئية المائية "البنانا بوت - الجيت سكي - البراشوت - وغيرها"، ضمن البرنامج الترفيهي اليومي لرواد الشواطئ.



