أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
تحقيقات وملفات

هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح

شوطئ مطروح تستقبل عشرات المصطافين
شوطئ مطروح تستقبل عشرات المصطافين
ايمن محمود

 تشهد محافظة مطروح إقبال كبير وزحام بالآلاف على الشواطئ العامة من المصطافين  وذلك تزامنا مع الموجة الحارة  التى تشهدها محافظات مصر المختلفة .

مدينة مرسى مطروح 

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح  ، عن إقبال كبير على جميع شواطئ مدينة مرسي مطروح  تزامنا مع استقرار حالة البحر .

شواطئ مطروح 

واشار  ان جميع الشواطئ  تستقبل المواطنين وزوار المحافظة بشواطئ “الغرام - الأبيض - الليدو - الرميلة - عجيبة - النخيل - روميل - مينا الحشيش - علم الروم - البسنت - مطروح العام - بحيرة كليوباترا”.

.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، وصول مصطافي وضيوف المدينة من محافظات مصر، على الشواطئ الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط هربًا من حرارة الجو، وبحثًا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء، خلال الموسم الصيفي السياحى، بتوافر الخدمات الشاطئية للمصطافين.

وأشار اللواء محمد صحصاح، إلى أن حُسن المعاملة وكرم ضيافة واستقبال شباب مطروح للمصطافين من أهم أسباب نجاح موسم الصيف، وذلك يدل على وعي مستأجري الشواطئ بأهمية الموسم الصيفي السياحي لسكان المدينة، فهم خير سفراء للمحافظة في استقبال ضيوفها.

وأكد تواجد مسئولي مجلس المدينة بالشواطئ لحل المشكلات وشكاوى المصطافين، وتمركز فرق الإنقاذ لمتابعة الحالة العامة للبحر، وتتعامل مع حالات الغرق بداية من الإنقاذ وإجراء الإسعافات الأولية، قبل وصول رجال وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية عن حالات الإنقاذ بالتوقيتات والتاريخ باسم الشاطئ والمنقذ، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول التقارير الدورية عن حالة الشواطئ، ويوجه بتذليل كافة المعوقات ورفع إشغالات الطريق المخالفة على الكورنيش لظهور المدينة بالشكل اللائق بها سياحيًا، بالإضافة إلى التشديد على مسئولي مجلس المدينة للمصطافين على ارتداء اللايف جاكت قبل ممارسة الألعاب الشاطئية المائية "البنانا بوت - الجيت سكي - البراشوت - وغيرها"، ضمن البرنامج الترفيهي اليومي لرواد الشواطئ.


 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح شواطئ

