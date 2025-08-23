أماني الرياحي: حضوري في مصر يشرفني ويزيدني حماساً

أعربت الفنانة أماني الرياحي عن سعادتها الكبيرة بالتواجد مع مقدمة برنامج سبوت لايت شيرين سليمان، مؤكدة أن حضورها في مصر يشرفها ويزيدها حماساً.

المسرح والغناء

وأوضحت أماني الرياحي خلال ظهورها في برنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، أن أصول عائلتها تونسية، فوالدتها من منطقة الكاف ووالدها من زغوان، مشيرة إلى أن هذه المناطق معروفة بالفنون والمسرح والغناء.

وأضافت أماني الرياحي أن تجربتها الموسيقية اتجهت نحو غناء «الجاز»، رغم أن الطرب والفن الأصيل جزء من ثقافتها الموسيقية، مشيرة إلى أن حبها للجاز جاء نتيجة شغفها بتجارب موسيقية متنوعة وتوسيع أفقها الفني.

الروح الفنية المميزة

وأشارت أماني الرياحي إلى الروح الفنية المميزة في تونس، وخاصة في شارع الحبيب بورقيبة، حيث الموسيقى الشرقية والطرب الأصيل ما زال حاضرًا في وجدان التونسيين، وهو ما انعكس في اختيار أماني للتجارب الموسيقية المختلفة.

