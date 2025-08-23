قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا.. خاص
الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة
أكثر من 25 هزة ارتدادية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
إجراء فرنسي عاجل بحق السفيرة الإيطالية لدي باريس | تفاصيل
البلدي في العلالي.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وارتفاع البيض بإقتراب المدارس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام
إيران تبني مصانع للأسلحة خارج أراضيها
الكشف عن Rocket GTC DEEP RED الخارقة.. بهذا السعر
ملوخية وعكاوي ومندي.. سفيرة بنجلاديش بالقاهرة تتذوق المطبخ المصري
40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك
وزير الدفاع الأمريكي يقيل 2 من كبار قادة الجيش
رياضة

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

رباب الهواري

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، حقيقة ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح تحقيقات من جانب النائب العام في قضية إهدار المال العام ضد مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب.

 وأكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، واصفًا انتشارها بأنه أمر غير مقبول ويهدف إلى إثارة البلبلة.

موقف الجهاز المركزي للمحاسبات

وأوضح شعيب في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، على قناة "إم بي سي مصر 2": أن نادي الزمالك يخضع لرقابة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يقوم ممثلو الجهاز بمراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية داخل القلعة البيضاء بشكل يومي، حتى أن الأمر يكاد يشبه إقامة دائمة لهم داخل النادي. وشدد على أن النادي لم يتلقَ أي إخطار رسمي بوجود تحقيقات أو مؤشرات تتعلق بإهدار المال العام خلال الفترة الحالية.

القضايا والبلاغات السابقة

وأشار المستشار القانوني إلى أن وجود عشرات القضايا والبلاغات أمر طبيعي يحدث بشكل يومي في الساحة الرياضية والإدارية، وأن أغلبها يعود لفترات سابقة على تولي المجلس الحالي مسؤولية إدارة النادي، ما يجعل الزج باسم الإدارة الحالية في مثل هذه الأحاديث غير منطقي.

أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر

وتطرق شعيب إلى أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الإدارة القانونية تُعِد تظلمًا جديدًا أكثر تفصيلًا من التظلم السابق، ردًا على قرار وزارة الإسكان بشأن سحب الأرض. وأكد أن النادي متمسك بحقه القانوني والتاريخي في هذه الأرض التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا لمستقبل الزمالك.

ثقة في تدخل القيادة السياسية

واختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك لديها ثقة كبيرة في تدخل رئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة بشكل عادل، وحماية حقوق النادي باعتباره مؤسسة رياضية عريقة تمثل قيمة كبيرة لجماهيرها وللرياضة المصرية


 

