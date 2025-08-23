حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، حقيقة ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح تحقيقات من جانب النائب العام في قضية إهدار المال العام ضد مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب.

وأكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، واصفًا انتشارها بأنه أمر غير مقبول ويهدف إلى إثارة البلبلة.

موقف الجهاز المركزي للمحاسبات

وأوضح شعيب في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، على قناة "إم بي سي مصر 2": أن نادي الزمالك يخضع لرقابة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يقوم ممثلو الجهاز بمراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية داخل القلعة البيضاء بشكل يومي، حتى أن الأمر يكاد يشبه إقامة دائمة لهم داخل النادي. وشدد على أن النادي لم يتلقَ أي إخطار رسمي بوجود تحقيقات أو مؤشرات تتعلق بإهدار المال العام خلال الفترة الحالية.

القضايا والبلاغات السابقة

وأشار المستشار القانوني إلى أن وجود عشرات القضايا والبلاغات أمر طبيعي يحدث بشكل يومي في الساحة الرياضية والإدارية، وأن أغلبها يعود لفترات سابقة على تولي المجلس الحالي مسؤولية إدارة النادي، ما يجعل الزج باسم الإدارة الحالية في مثل هذه الأحاديث غير منطقي.

أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر

وتطرق شعيب إلى أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الإدارة القانونية تُعِد تظلمًا جديدًا أكثر تفصيلًا من التظلم السابق، ردًا على قرار وزارة الإسكان بشأن سحب الأرض. وأكد أن النادي متمسك بحقه القانوني والتاريخي في هذه الأرض التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا لمستقبل الزمالك.

ثقة في تدخل القيادة السياسية

واختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك لديها ثقة كبيرة في تدخل رئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة بشكل عادل، وحماية حقوق النادي باعتباره مؤسسة رياضية عريقة تمثل قيمة كبيرة لجماهيرها وللرياضة المصرية



