إجراء فرنسي عاجل بحق السفيرة الإيطالية لدي باريس | تفاصيل



وجهت السلطات الفرنسية استدعاء للسفيرة الإيطالية إيمانويلا داليساندرو على خلفية انتقادات نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفيني لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إرسال قوات أوروبية إلي أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ؛فقد إقترح سالفيني أن يرتدي إيمانويل ماكرون خوذة ويذهب إلى أوكرانيا بنفسه.



وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تذكير السفيرة الإيطالية إيمانويلا داليساندرو بأن هذه التصريحات تتناقض مع أجواء الثقة والعلاقات التاريخية بين البلدين والتقارب في المواقف البلدين وخاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا.