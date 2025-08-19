سفير فرنسا لدى إسرائيل: اعترافنا بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لإيجاد مخرج من الحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن سفير فرنسا لدى إسرائيل، قال إن اعترافنا بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لإيجاد مخرج من الحرب.



وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضحت القناة أن هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف مواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، و4 شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس.



وجاء أيضًا أن هناك 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال قرب موقع كيسوفيم جنوب شرقي دير البلح، شهيد ومصابون من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.



وتابعت القناة أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف المناطق الشرقية في دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف إسرائيلي متواصل يستهدف حيي الزيتون والصبرة جنوب شرقي مدينة غزة.