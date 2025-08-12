قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا ترفض تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية لدي باريس

فرنسا
فرنسا
محمود نوفل

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن السلطات الفرنسية أوقفت تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية في باريس بسبب الحرب على غزة

وفي وقت سابق ؛ صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن باريس تُدين بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية للتحضير لاحتلال غزة بالكامل.

وقال بارو في بيان له على منصة إكس "مثل هذه العملية ستُفاقم وضعًا كارثيًا أصلًا، دون أن تُتيح إطلاق سراح رهائن حماس، أو نزع سلاح حماس واستسلامها".

وفي وقت سابق ، وجه الاتحاد الأوروبي تهديدا صريحا لإسرائيل حال بدأت في تنفيذ خطتها لاحتلال كامل قطاع غزة، وفقا للخطة التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها.

وحث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، "الحكومة الإسرائيلية بشدة على إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.

وقال كوستا في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الجمعة، إن "من شأن هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستعمرات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو، بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".

فرنسا دولة الاحتلال الضفة العربية غزة دار غزة مساعدات غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ماذا نفعل عندما نشعر بثقل في أداء العبادات؟.. على جمعة يجيب

الزوجين

الاهتمام يتطلب ولا ما يتطلبش؟ هاني تمام يحسم الأمر

شيخ الأزهر يستقبل مفتي بورندي

أبرز الأحداث الدينية اليوم.. نظير عياد يستقبل مفتي القدس ودعم جزائري لمواقف شيخ الأزهر تجاه فلسطين

بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد