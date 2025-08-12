فرنسا ترفض تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية لدي باريس

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن السلطات الفرنسية أوقفت تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية في باريس بسبب الحرب على غزة

وفي وقت سابق ؛ صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن باريس تُدين بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية للتحضير لاحتلال غزة بالكامل.

وقال بارو في بيان له على منصة إكس "مثل هذه العملية ستُفاقم وضعًا كارثيًا أصلًا، دون أن تُتيح إطلاق سراح رهائن حماس، أو نزع سلاح حماس واستسلامها".

وفي وقت سابق ، وجه الاتحاد الأوروبي تهديدا صريحا لإسرائيل حال بدأت في تنفيذ خطتها لاحتلال كامل قطاع غزة، وفقا للخطة التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها.

وحث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، "الحكومة الإسرائيلية بشدة على إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.

وقال كوستا في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الجمعة، إن "من شأن هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستعمرات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو، بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".