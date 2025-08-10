قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: إنقاذ 15 مهاجرا إريتريا اختبأوا بشاحنة تبريد متجهة إلى بريطانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أنقذت فرق الإسعاف الفرنسية، يوم السبت، 15 مهاجرا إريتريا عثر عليهم داخل شاحنة تبريد كانت في طريقها إلى المملكة المتحدة، بعد أن ظهرت عليهم أعراض انخفاض حرارة الجسم، بحسب ما أفاد به مسؤولون لوكالة "فرانس برس".

ووفق وسائل إعلام محلية، جرى العثور على المهاجرين، وبينهم امرأة، في منطقة استراحة على الطريق السريع A26 قرب سان هيلير كوتس في إقليم باد كاليه. 

وقد أبلغت السلطات بعد أن سمع سائق الشاحنة، وهو مغربي الجنسية، أصوات طقطقة غير معتادة داخل المقطورة التي كانت تحمل خضروات مبردة.

وقال كريستيان فيديلاغو، رئيس ديوان محافظ باد كاليه، إن المؤشرات الصحية للمهاجرين تشير إلى أنهم قضوا عدة ساعات داخل الشاحنة. 

ونقل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من انخفاض حرارة الجسم، بينما أحيل أربعة قصر إلى رعاية جمعية "فرنسا أرض اللجوء". وتم احتجاز بقية المهاجرين واستجوابهم في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وأشار فيديلاغو إلى أن عدداً منهم يواجه أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، فيما لم تفتح تحقيقات مع سائق الشاحنة.

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية حول ميناء كاليه ونفق القنال الإنجليزي، يواصل مهاجرون محاولة التسلل إلى بريطانيا عبر الشاحنات. إلا أن الكثيرين باتوا يفضلون في السنوات الأخيرة سلوك طريق البحر عبر القوارب، رغم تكلفته المرتفعة وخطورته البالغة.

فرنسا فرنسا أرض اللجوء بريطانيا مهاجرون 15 مهاجرا إريتريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

مي عمر

مي عمر بإطلالة صيفية ورسالة عن الحرية على الشاطئ

ملك زاهر

ملك زاهر عن حفل حسين الجسمي: أجمل حدث حضرته في حياتي

انغام

ترجعيلنا بألف سلامة.. أيتن عامر توجه رسالة لأنغام بعد العملية الجراحية

بالصور

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد