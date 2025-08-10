فرنسا: إنقاذ 15 مهاجرا إريتريا اختبأوا بشاحنة تبريد متجهة إلى بريطانيا

أنقذت فرق الإسعاف الفرنسية، يوم السبت، 15 مهاجرا إريتريا عثر عليهم داخل شاحنة تبريد كانت في طريقها إلى المملكة المتحدة، بعد أن ظهرت عليهم أعراض انخفاض حرارة الجسم، بحسب ما أفاد به مسؤولون لوكالة "فرانس برس".

ووفق وسائل إعلام محلية، جرى العثور على المهاجرين، وبينهم امرأة، في منطقة استراحة على الطريق السريع A26 قرب سان هيلير كوتس في إقليم باد كاليه.

وقد أبلغت السلطات بعد أن سمع سائق الشاحنة، وهو مغربي الجنسية، أصوات طقطقة غير معتادة داخل المقطورة التي كانت تحمل خضروات مبردة.

وقال كريستيان فيديلاغو، رئيس ديوان محافظ باد كاليه، إن المؤشرات الصحية للمهاجرين تشير إلى أنهم قضوا عدة ساعات داخل الشاحنة.

ونقل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من انخفاض حرارة الجسم، بينما أحيل أربعة قصر إلى رعاية جمعية "فرنسا أرض اللجوء". وتم احتجاز بقية المهاجرين واستجوابهم في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وأشار فيديلاغو إلى أن عدداً منهم يواجه أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، فيما لم تفتح تحقيقات مع سائق الشاحنة.

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية حول ميناء كاليه ونفق القنال الإنجليزي، يواصل مهاجرون محاولة التسلل إلى بريطانيا عبر الشاحنات. إلا أن الكثيرين باتوا يفضلون في السنوات الأخيرة سلوك طريق البحر عبر القوارب، رغم تكلفته المرتفعة وخطورته البالغة.