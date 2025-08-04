ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الجنوبية لليمن في بحر العرب إلى 70 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين.

وصرح رئيس بعثة المنظمة في اليمن، عبد الستار عيسويف، لوكالة "أسوشيتد برس" أن القارب كان يحمل على متنه 154 مهاجرا إثيوبيا عندما غرق في مياه خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين.

وأضاف السويب أن جثث 54 من الضحايا جرفتها الأمواج إلى منطقة خنفر الساحلية، بينما تم انتشال 16 جثة أخرى ونقلها إلى مشرحة مستشفى مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة.

من جهتها، أعلنت مديرية أمن محافظة أبين عن إطلاق عملية بحث وإنقاذ موسعة في المنطقة، في ظل العدد الكبير من الضحايا والمفقودين، مشيرة إلى العثور على عدد من الجثث متناثرة على طول الساحل.