بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

أثار اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الجدل بفيديو جديد تزامنا مع أنباء انتقاله إلى نادي القادسية الكويتي.

و نشر محمود عبد المنعم كهربا فيديو بتيشيرت الأهلي وهو يستعرض مهاراته الكروية على أنغام أغنية برازيلي و أسمر ،مما أثار دهشة و حيرة متابعيه.

وكان قد أثار نادي القادسية الكويتي الجدل بين جماهيره بعدما نشر اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو تشويقي يُلمّح من خلاله إلى قرب الإعلان عن صفقة قوية، بطلها النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

فيديو بالصواعق يربط اسمه بالصفقة



الفيديو أظهر صواعق كهربائية تضيء السماء، مع ظهور أعمدة كهرباء، في تلميح مباشر إلى اسم اللاعب "كهربا"، ما جعل جماهير القادسية تعتبر الأمر تمهيدًا لإعلان التعاقد معه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

محطات كهربا الكروية



ويُعد كهربا من أبرز لاعبي الكرة المصرية في العقد الأخير، إذ ارتدى قمصان عدد من الأندية الكبرى، أبرزها الأهلي والزمالك في مصر، كما لعب لإنبي والاتحاد السعودي والاتحاد الليبي وهاتاي سبور التركي وجراسهوبرز السويسري.