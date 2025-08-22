القادسية الكويتي يلمح لاقتراب التعاقد مع كهربا عبر فيديو تشويقي

أثار نادي القادسية الكويتي الجدل بين جماهيره بعدما نشر اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو تشويقي يُلمّح من خلاله إلى قرب الإعلان عن صفقة قوية، بطلها النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

فيديو بالصواعق يربط اسمه بالصفقة

الفيديو أظهر صواعق كهربائية تضيء السماء، مع ظهور أعمدة كهرباء، في تلميح مباشر إلى اسم اللاعب "كهربا"، ما جعل جماهير القادسية تعتبر الأمر تمهيدًا لإعلان التعاقد معه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

محطات كهربا الكروية

ويُعد كهربا من أبرز لاعبي الكرة المصرية في العقد الأخير، إذ ارتدى قمصان عدد من الأندية الكبرى، أبرزها الأهلي والزمالك في مصر، كما لعب لإنبي والاتحاد السعودي والاتحاد الليبي وهاتاي سبور التركي وجراسهوبرز السويسري.

مسيرة دولية مع المنتخبات

على الصعيد الدولي، شارك كهربا في مختلف المراحل السنية للمنتخبات المصرية بداية من منتخب تحت 17 عامًا، وصولًا إلى المنتخب الأول، حيث كان حاضرًا في بطولات قارية كبرى أبرزها كأس الأمم الإفريقية.

طموحات القادسية في الموسم الجديد

ويأمل القادسية، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الكويت بطل الدوري والعربي الوصيف، في تدعيم صفوفه بصفقات مؤثرة تمنحه القدرة على المنافسة بقوة على لقب الدوري الكويتي في الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب الإعلان عن صفقة كهربا التي قد تُشكل إضافة هجومية كبيرة للفريق.