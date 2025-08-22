قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بجميع المحافظات
اللهم بلَّغت| كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. وسر مكالمة الفنانة الأخيرة
لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم
ما ينفعش حد يحسه.. حسام موافي: كل أب عنده ابن مقرب لكن ده جُوّا القلب
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القادسية الكويتي يلمح لاقتراب التعاقد مع كهربا عبر فيديو تشويقي

كهربا
كهربا
إسلام مقلد

أثار نادي القادسية الكويتي الجدل بين جماهيره بعدما نشر اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو تشويقي يُلمّح من خلاله إلى قرب الإعلان عن صفقة قوية، بطلها النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

فيديو بالصواعق يربط اسمه بالصفقة

الفيديو أظهر صواعق كهربائية تضيء السماء، مع ظهور أعمدة كهرباء، في تلميح مباشر إلى اسم اللاعب "كهربا"، ما جعل جماهير القادسية تعتبر الأمر تمهيدًا لإعلان التعاقد معه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

محطات كهربا الكروية

ويُعد كهربا من أبرز لاعبي الكرة المصرية في العقد الأخير، إذ ارتدى قمصان عدد من الأندية الكبرى، أبرزها الأهلي والزمالك في مصر، كما لعب لإنبي والاتحاد السعودي والاتحاد الليبي وهاتاي سبور التركي وجراسهوبرز السويسري.

مسيرة دولية مع المنتخبات

على الصعيد الدولي، شارك كهربا في مختلف المراحل السنية للمنتخبات المصرية بداية من منتخب تحت 17 عامًا، وصولًا إلى المنتخب الأول، حيث كان حاضرًا في بطولات قارية كبرى أبرزها كأس الأمم الإفريقية.

طموحات القادسية في الموسم الجديد

ويأمل القادسية، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الكويت بطل الدوري والعربي الوصيف، في تدعيم صفوفه بصفقات مؤثرة تمنحه القدرة على المنافسة بقوة على لقب الدوري الكويتي في الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب الإعلان عن صفقة كهربا التي قد تُشكل إضافة هجومية كبيرة للفريق.

نادي القادسية الكويتي نادي القادسية محمود عبد المنعم كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء.. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد