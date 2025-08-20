قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

«كهربا» يُعزّي محمد الشناوي في وفاة والده

محمد الشناوي
محمد الشناوي
سارة عبد الله

نعى محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب كهربا عبر انستجرام: “رحمة الله تعالي والد كابتن مصر والأهلي محمد الشناوي”. 

محمود كهربا عبر انستجرام 

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

محمود كهربا محمد الشناوي الأهلي

