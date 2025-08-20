بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي انضمام وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، بشكل رسمي.

ونشر النادي صورًا للمهاجم الفلسطيني بقميص الفريق، وعلّق عليها قائلًا: «من التألق على المسرح العالمي إلى كولومبوس».

وسام أبو علي

كما كشف المدير الفني للفريق، الفرنسي ويلفريد نانسي، تفاصيل إصابة وسام أبو علي، موضحًا أنها تتعلق بأوتار الركبة، لكنها ليست خطيرة. وتبقى مدة غياب اللاعب محل متابعة من الجهاز الطبي للفريق.

يُذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 8.5 مليون يورو شاملة الإضافات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه، كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل مخاطبة النادي الأهلي لاتحاد الكرة من أجل إرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: «خاص.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي بعد توقيع العقود مع نادي كولومبوس وتسلم الدفعة الأولى من قيمة الصفقة».