«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ببالغ الحزن والأسى .. محمد عبدالمنعم ينعى والد حارس مرمى الأهلي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
سارة عبد الله

نعى محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب عبدالمنعم عبر حسابه على انستجرام: “ببالغ الحزن والأسى أنعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره والد محمد الشناوي”.

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

محمد عبد المنعم محمد الشناوي الأهلي والد محمد الشناوي

