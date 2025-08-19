الكبير وقف جنبك.. تعليق مثير من الاتحاد السكندري بعد الفوز على الإسماعيلي

علقت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري على تفوق زعيم الثغر على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وقالت صفحة الاتحاد السكندري :"المحكمة حكمت لصالح زعيم الثغر و كبير الإسكندرية ولا يمكنك يا عزيزي الاستئناف

و ما تنساش إن الكبير وقف جنبك في أصعب جلسة الموسم الماضي .. تحياتى ".

حقق الاتحاد السكندري انتصارًا ثمينًا على حساب الإسماعيلي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة بدأت بحذر من الطرفين، وشهدت أحداث الشوط الأول توترًا بعدما تعرض أحمد سامي، المدير الفني للاتحاد، للطرد في الوقت بدل الضائع.

في الشوط الثاني، تمكن المهاجم النيجيري جون إيبوكا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 66، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الإسماعيلي من التصدي لها.

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين.

في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة فقط، ليستقر في المركز الـ20 وقبل الأخير، بعد تعادل وخسارتين متتاليتين.

الانتصار جاء بمثابة دفعة معنوية قوية لزعيم الثغر في بداية مشواره بالدوري، بينما يواصل الدراويش معاناتهم في مؤخرة الترتيب.