بأربعة أهداف.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيراميدز والمصري

حسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة المصري وبيراميدز، في المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

سجل البرازيلي إيفرتون دا سيلفا هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 37 بعدما مر من 3 لاعبين وسدد الكرة على يسار عصام ثروت مسجلا أول أهدافه الرسمية بقميص النادى السماوى.

تعادل الجزائرى عبد الرحيم دغموم للمصرى في الدقيقة 49 بعد متابعته لكرة منذر طمين التى أخرجها محمود مرعى من خط المرمى ليسددها بقوة لتصطدم فى العارضة وتسكن الشباك.

وأضاف الكونغولى فيستون ماييلى الهدف الثانى لفريق بيراميدز في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من أحمد عاطف قطة، لينفرد بالحارس عصام ثروت ويضعها في الشباك.

وتعادل عمر الساعى للمصرى في الدقيقة 83 بعد جملة رائعة بين اللاعبين بتمريرة من صلاح محسن إلى دغموم إلى عمر الساعى الذى استلم على صدره وسدد الكرة بقوة في شباك الشناوى.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع المصرى رصيده إلى 7 نقاط، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثانى.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.