أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر على هذه المحافظات
الكبير وقف جنبك.. تعليق مثير من الاتحاد السكندري بعد الفوز على الإسماعيلي
الحكاية وما فيها.. قصة أرض نادي الزمالك من البداية إلى النهاية
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
رياضة

الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بسبب وسام ابو علي

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

زف الاعلامي خالد الغندور بشري سارة لجماهير الاهلي  بسبب نجم الفريق السابق وسام ابو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :خزينة النادي الأهلي تنتعش  بالقسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي.

وأعلن الفرنسي ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، عن تفاصيل إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث أوضح أنها تتعلق بأوتار الركبة ولكنها ليست خطيرة.. فما مدة غياب المهاجم الفلسطيني؟

يذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي قد تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسام ابو علي الاهلي ختلد الغندور رحيل وسام ابو علي

