الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بسبب وسام ابو علي

زف الاعلامي خالد الغندور بشري سارة لجماهير الاهلي بسبب نجم الفريق السابق وسام ابو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :خزينة النادي الأهلي تنتعش بالقسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي.

وأعلن الفرنسي ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، عن تفاصيل إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث أوضح أنها تتعلق بأوتار الركبة ولكنها ليست خطيرة.. فما مدة غياب المهاجم الفلسطيني؟

يذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي قد تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.