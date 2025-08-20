«الونش» ينعى والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة

نعى محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.

وكتب “الونش” على انستجرام: “البقاء والدوام لله وحده خالص التعازي لأخويا وحبيبي كابتن محمد الشناوي في وفاة والده ربنا يرحمه”.

محمود الونش على انستجرام

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.