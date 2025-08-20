قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
رياضة

«الونش» ينعى والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
سارة عبد الله

نعى محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.

وكتب “الونش” على انستجرام: “البقاء والدوام لله وحده خالص التعازي لأخويا وحبيبي كابتن محمد الشناوي في وفاة والده ربنا يرحمه”.  

محمود الونش على انستجرام

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

محمد الشناوي الونش وفاة والد محمد الشناوي

