رسميا.. محمد صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات

أكد النجم المصري محمد صلاح مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، بعدما تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

موسم استثنائي يقود ليفربول إلى القمة

قاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

أداء صلاح كان العامل الحاسم في هذا الإنجاز، بعد أن سجل 29 هدفًا منحته جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته.

بفوزه بالحذاء الذهبي، عادل صلاح إنجاز الفرنسي تييري هنري كأكثر اللاعبين تتويجًا باللقب (4 مرات)، لكنه تميز أيضًا بتحقيق لقب أفضل صانع أهداف في المسابقة بفضل 18 تمريرة حاسمة. بذلك جمع بين لقبي الهداف وصانع الألعاب في موسم واحد، وهو إنجاز نادر في البريميرليج.

صلاح نال كذلك جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الإنجليز، بعد تصويت تاريخي حصل فيه على 90% من الأصوات، وهو أعلى فارق يُسجَّل في القرن الحالي. هذا الدعم الكاسح جعل ترشحه لجائزة رابطة اللاعبين المحترفين مسألة وقت لا أكثر.

إنجاز تاريخي غير مسبوق

بتتويجه بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين للمرة الثالثة في مسيرته (2018 – 2022 – 2025)، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الإنجاز الفريد، ليُخلِّد اسمه بين الأساطير الذين غيّروا ملامح اللعبة في إنجلترا.