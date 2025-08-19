طبيب الأهلي يحذر من مشاركة إمام عاشور في الفترة الحالية.. واللاعب يصر على العودة

كشف أحمد حسن عن رأي طبيب الاهلي بشأن مشاركة امام عاشور مع الفريق في الفترة الحالية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك : خاص.. طبيب الأهلي أكد على خطورة مشاركة إمام عاشور في المباريات حاليا بسبب الالتحامات واللاعب يرغب في المشاركة بعد تأكيد مدربه الخاص الذي خضع معه على البرنامج التأهيلي طوال الفترة السابقة.



وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونفذ لاعبو الفريق جزءا بدنيا تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشهد مران الاهلي مفاجأة بمشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية وفقًا للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

كان الأهلي حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى ٤ نقاط في بطولة الدوري الممتاز.