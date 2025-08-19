أحمد حسن يكشف آخر تطورات ملف تجديد محمد السيد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وجود جلسة بين إدارة الزمالك ومحمد السيد لحسم ملف التجديد .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ جلسة بين إدارة الزمالك ومحمد السيد خلال أيام لحسم ملف التجديد بعد عودته من معسكر منتخب الشباب



ويواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري