الأهلي ينعى والد محمد الشناوي

نعى مجلس إدارة النادى الأهلى والد محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر الذي وافته المنية عقب تعرضه لحادث سير.

ولقى والد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث وقع اليوم الثلاثاء على طريق الواحات، بعد انقلاب السيارة التي كان يستقلها.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.