ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا

استهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026 بانتصار صعب على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الأولى من البطولة.

تفاصيل المباراة

سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ليكون أول أهداف الفريق الملكي هذا الموسم.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب لكنه اصطدم بصلابة دفاعية من أوساسونا، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة مع بداية المشوار.

تشكيل ريال مدريد الأساسي

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: أرنولد – ميليتاو – هويسن – كاريراس

الوسط: تشواميني – فالفيردي – أردا جولر

الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس – مبابي

طموحات الموسم الجديد

الفريق الملكي يدخل الموسم واضعًا نصب عينيه استعادة بريقه بعد موسم محبط خسر فيه لقب الدوري لصالح برشلونة، وودع دوري الأبطال وكأس العالم للأندية من نصف النهائي، إلى جانب تلقيه 4 هزائم متتالية في الكلاسيكو.

سل المواجهات التاريخية

ريال مدريد لم يخسر أمام أوساسونا في الدوري منذ يناير 2011.

آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بالتعادل (1-1) في فبراير الماضي.

إجمالي المواجهات الرسمية: 95 مباراة، فاز الريال في 62، مقابل 13 لأوساسونا، و20 تعادلًا.

سجل الملكي 216 هدفًا مقابل 87 هدفًا استقبلها.

كريستيانو رونالدو يظل الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 12 هدفًا.

البداية تمنح أنشيلوتي ورجاله دفعة معنوية مهمة في طريق استعادة الليجا، وسط ترقب لمشوار طويل وصعب هذا الموسم.