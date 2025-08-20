قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

استهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026 بانتصار صعب على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الأولى من البطولة.

تفاصيل المباراة

سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ليكون أول أهداف الفريق الملكي هذا الموسم.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب لكنه اصطدم بصلابة دفاعية من أوساسونا، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة مع بداية المشوار.

 تشكيل ريال مدريد الأساسي

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: أرنولد – ميليتاو – هويسن – كاريراس

الوسط: تشواميني – فالفيردي – أردا جولر

الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس – مبابي

 طموحات الموسم الجديد
الفريق الملكي يدخل الموسم واضعًا نصب عينيه استعادة بريقه بعد موسم محبط خسر فيه لقب الدوري لصالح برشلونة، وودع دوري الأبطال وكأس العالم للأندية من نصف النهائي، إلى جانب تلقيه 4 هزائم متتالية في الكلاسيكو.

 سل المواجهات التاريخية

ريال مدريد لم يخسر أمام أوساسونا في الدوري منذ يناير 2011.

آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بالتعادل (1-1) في فبراير الماضي.

إجمالي المواجهات الرسمية: 95 مباراة، فاز الريال في 62، مقابل 13 لأوساسونا، و20 تعادلًا.

سجل الملكي 216 هدفًا مقابل 87 هدفًا استقبلها.

كريستيانو رونالدو يظل الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 12 هدفًا.

 البداية تمنح أنشيلوتي ورجاله دفعة معنوية مهمة في طريق استعادة الليجا، وسط ترقب لمشوار طويل وصعب هذا الموسم.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد