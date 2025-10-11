لا توجد به مشاهد جريئة .. طارق العريان يكشف تفاصيل فيلم السلم والتعبان٢

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل احدث افلامه المنتظرة “السلم والتعبان٢” وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول منه الذى طرح عام ٢٠٠١.

وقال طارق العريان خلال لقائه مع et بالعربي، انه لم يكن لديه النية منذ سنوات لطرح جزء جديد من السلم والتعبان بل انه فضل ان يستكمل القصة ويطرح فكرة ما الذى يحدث بعد ١٠ سنوات من الزواج بأبطال مختلفة.

وكشف طارق العريان عن وجود نية لطرح جزء جديد من فيلم السلم والتعبان ، من خلال السيناريست محمد حفظي الذى قدم الفكرة منذ اكثر من ٦ سنوات وهى طرح جزء ثاني من فيلم السلم والتعبان بنفس أبطاله وهم هانى سلامة وحلا شيحة ، لكن هانى سلامة رفض الفكرة.

وأكد طارق العريان ان فيلم السلم والتعبان ٢ لا يوجد به اى مشاهد جريئة كما تداول بعد طرح تيزر الفيلم ، وان الفيلم ينتمى لنوعية أفلام الدراما الإجتماعية والرومانسية.

فيلم السلم والتعبان٢

وكانت طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.

الفيلم من إخراج طارق العريان من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

فيلم السلم والتعبان

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.