سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أداء نجم الزمالك الجديد خوان ألفينا بعد أحرازه هدف في مرمي مودرن سبورت.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق: اللاعب خوان ألفينا مميز جدًا، تقيل، وعنده قدرات عالية، واحد على واحد فظيع، بس لسه الأيام هتقول رأيها".

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الزمالك خاض مرانه مساء اليوم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.



ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.