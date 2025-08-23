قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول .. اليوم
محمد موسى: مصر تسير في معركة وجود لحماية شبابها ومستقبلها
فيفي عبده تعلن وفاة صديقتها المعتزلة سهير مجدي
نجم القادسية الكويتي ينتقد صفقة كهربا.. خاص
الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة
أكثر من 25 هزة ارتدادية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
إجراء فرنسي عاجل بحق السفيرة الإيطالية لدي باريس | تفاصيل
البلدي في العلالي.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وارتفاع البيض بإقتراب المدارس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام
رياضة

حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن تشكيل الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت كان جيد للغاية من البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يانيك فيريرا مدرب هادىء وهذا أمر جيد للاعبين حتى لا يضعهم تحت ضغط وتوتر خلال المباراة والتشكيل كان الأمثل أمام مودرن وتغييراته كانت مميزة ولها تأثير في الحفاظ على الفوز والخروج بالثلاث نقاط".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كان يرغبون في تحقيق الفوز على مودرن سبورت وهذا الأمر ظهر من بداية اللقاء وخوان ألفينا لاعب حاوي ومهاري وموهوب وأنتظر منه المزيد فهو يملك شخصية داخل الملعب".

الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة ألفينا

