حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن تشكيل الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت كان جيد للغاية من البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يانيك فيريرا مدرب هادىء وهذا أمر جيد للاعبين حتى لا يضعهم تحت ضغط وتوتر خلال المباراة والتشكيل كان الأمثل أمام مودرن وتغييراته كانت مميزة ولها تأثير في الحفاظ على الفوز والخروج بالثلاث نقاط".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كان يرغبون في تحقيق الفوز على مودرن سبورت وهذا الأمر ظهر من بداية اللقاء وخوان ألفينا لاعب حاوي ومهاري وموهوب وأنتظر منه المزيد فهو يملك شخصية داخل الملعب".