رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد فرع الشركة بمدينة سفاجا

تفقد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر فرع الشركة بمدينة سفاجا حيث قام بمتابعه سير العمل بالفرع مشددا علي الالتزام بمواعيد ضخ المياه لكافة المناطق بالمدينة لتأمين وصول المياه للأهالي كما تفقد مركز خدمة العملاء بسفاجا.
كما التقي رئيس شركة مياه البحر الأحمر باللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا لمناقشة تحسين خدمات مياه الشرب المقدمه لأهالي مدينة سفاجا.
ومن جهة أخرى تفقد رئيس الشركة محطة الصرف الصحي بالمدينة وجميع مواقع الشركة وشدد علي الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانه وكذلك جميع إجراءات مراقبة جودة المياه داخل محطات المياه طبقا للمعايير الصحية مع مراعاة إجراءات السلامه والصحة المهنية داخل بيئة العمل.