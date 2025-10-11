إصابة مسئولة بديوان عام الإسماعيلية في حادث سير

اجري اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، زيارة للدكتورة رشا فرحان "مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية"، والتي أصيبت أثناء أداء عملها اليومي نتيجة حادث سير.

وحرص "أكرم" على الاطمئنان على صحتها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.