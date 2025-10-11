الخط الأخضر الثالث يمدّد ساعات العمل لدعم مشجعي المنتخب في مواجهة غينيا باستاد القاهرة

أعلنت شركة آر.إيه.تي.بي ديف القاهرة للنقل المشغّلة للخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، عن تمديد ساعات العمل حتى الثانية صباحًا، لتسهيل انتقال الجماهير الراغبة في حضور مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام غينيا المقررة غدًا في استاد القاهرة الدولي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة لتأمين حركة المشجعين في أسرع وقت، مع التأكيد على أن الفاصل الزمني بين القطارات المتجهة من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات سيبلغ نحو 9 دقائق.

كما أكدت الشركة استعداد فرق خدمة العملاء في المحطات لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة، لضمان سهولة الحركة والدخول والخروج من الاستاد، داعية الركاب إلى استخدام محطة “الاستاد” بالخط الأخضر الثالث للوصول مباشرة إلى موقع المباراة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم الشركة للمنتخب الوطني وتسهيل تنقل المشجعين للاستمتاع بالمباراة وتشجيع الفريق المصري.