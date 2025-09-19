للطلبة.. كيفية استخراج اشتراك مترو الانفاق 2025

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية عمل اشتراك مترو الانفاق للطلبة، والتي يزداد عليها البحث مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 في المدارس والجامعات، لعرفة خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلاب، باعتباره وسيلة النقل الأسرع والأكثر أمانا مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، فضلا عن كونه الأقل تكلفة خاصة بعد التوسع الكبير في خطوط المترو خلال السنوات الأخيرة.

كيفية الحصول على اشتراك مترو الانفاق

خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلاب

وفرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إمكانية استخراج اشتراكات مخفضة للطلاب يتم تجديدها دوريا طوال العام الدراسي عبر مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات الرئيسية. وتتم الإجراءات كالتالي:

1.التوجه إلى مكتب الاشتراكات في محطات كبرى مثل الشهداء أو السادات أو العتبة.

2.شراء استمارة اشتراك الطلاب بقيمة رمزية.

3.ملء الاستمارة بالبيانات الصحيحة.

4.اعتماد الاستمارة وختمها من المدرسة أو الكلية أو المعهد.

5.تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة لمكتب الاشتراكات.

6.استلام الكارت الممغنط المخصص للاشتراك وتفعيله فورا.

المستندات المطلوبة للحصول علي اشتراك مترو الانفاق

عدد 2 صورة شخصية حديثة 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

صورة من إيصال المصروفات الدراسية مختوم ومعتمد.

الاستمارة معتمدة من الجهة التعليمية.

أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلاب



منطقة واحدة: 150 جنيها.

منطقتان: 200 جنيه.

3 – 4 مناطق: 250 جنيها.

5 – 6 مناطق: 300 جنيها.

ويتم تجديد الاشتراك كل فصل دراسي وفقا لسياسة الهيئة، مع العلم أن الاشتراك مخصص للطلاب فقط، ولا يجوز استخدامه من قبل الغير. وفي حالة فقدان الكارت، يمكن استخراج بدل فاقد برسوم إضافية.

عناوين مكاتب اشتراكات المترو



الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء 1، المرج الجديدة.

الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، العتبة 2، الدقي، المنيب.

الخط الثالث: كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، جامعة القاهرة.

و يشكل مترو الأنفاق الخيار الأمثل لطلاب المدارس والجامعات خلال العام الدراسي الجديد 2025، حيث يوفر وسيلة نقل آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة، تساهم في تسهيل انتقال الطلاب إلى مقار دراستهم يوميا.