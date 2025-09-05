قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

المترو.. أرشيفية
المترو.. أرشيفية
حمادة خطاب

اتخذت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، حزمة من الترتيبات الخاصة تزامنًا مع مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، المقرر إقامتها يوم غد الجمعة الموافق 5 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تزامناً مع مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام نظيره الإثيوبي المقررة في استاد القاهرة الدولي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً.

وأوضحت الشركة أنه تم مدّ ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحًا لتسهيل انتقال الجماهير، على أن يتم تسيير قطار كل 5 دقائق ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى انتهاء الفعاليات.

زمن التقاطر

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للركاب القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج في اتجاه الكيت كات، فإن زمن التقاطر سيكون كل 10 دقائق، مؤكدة أن فرق خدمة العملاء في المحطات ستكون جاهزة لاستقبال الركاب وتقديم الدعم اللازم لتيسير حركة الدخول والخروج من وإلى الاستاد.

وأكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث حرصها على دعم الجماهير وتوفير رحلة آمنة ومريحة لمشجعي المنتخب الوطني، معربة عن تمنياتها للمنتخب المصري بالتوفيق في اللقاء.

الخط الأخضر الثالث للمترو الشركة الفرنسية نظيره الإثيوبي الجماهير استاد القاهرة الدولي المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ارشيفية

كواليس إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي وميكروباص بكرداسة

المتهم

استخراج الجن أون لاين.. كواليس سقوط خالد بن جلال دجال فيسبوك

ارشيفية

التحقيق في اتهام رجل أعمال صورت خادمته حفل في فيلته بالشيخ زايد

بالصور

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد