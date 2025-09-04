النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي

نشرت وزارة النقل على صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ارشادات للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT مثل تشويه جدران المحطات، او الركوب بدون تذكرة او محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر بالإضافة الى التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان و بالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.

ياتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان “سلامتك تهمنا” لتوعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.