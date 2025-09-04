"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا

اتخذت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، حزمة من الترتيبات الخاصة تزامنًا مع مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، المقرر إقامتها يوم غد الجمعة الموافق 5 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.

وأوضحت الشركة أنه تم مدّ ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحًا لتسهيل انتقال الجماهير، على أن يتم تسيير قطار كل 5 دقائق ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى انتهاء الفعاليات.

زمن التقاطر

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للركاب القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج في اتجاه الكيت كات، فإن

زمن التقاطر سيكون كل 10 دقائق، مؤكدة أن فرق خدمة العملاء في المحطات ستكون جاهزة لاستقبال الركاب وتقديم الدعم اللازم لتيسير حركة الدخول والخروج من وإلى الاستاد.

وأكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث حرصها على دعم الجماهير وتوفير رحلة آمنة ومريحة لمشجعي المنتخب الوطني، معربة عن تمنياتها للمنتخب المصري بالتوفيق في اللقاء.