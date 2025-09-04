قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
أخبار البلد

"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا

المترو.. أرشيفية
المترو.. أرشيفية
حمادة خطاب

اتخذت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، حزمة من الترتيبات الخاصة تزامنًا مع مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، المقرر إقامتها يوم غد الجمعة الموافق 5 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.

وأوضحت الشركة أنه تم مدّ ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحًا لتسهيل انتقال الجماهير، على أن يتم تسيير قطار كل 5 دقائق ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى انتهاء الفعاليات.

زمن التقاطر

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للركاب القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج في اتجاه الكيت كات، فإن

زمن التقاطر سيكون كل 10 دقائق، مؤكدة أن فرق خدمة العملاء في المحطات ستكون جاهزة لاستقبال الركاب وتقديم الدعم اللازم لتيسير حركة الدخول والخروج من وإلى الاستاد.

وأكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث حرصها على دعم الجماهير وتوفير رحلة آمنة ومريحة لمشجعي المنتخب الوطني، معربة عن تمنياتها للمنتخب المصري بالتوفيق في اللقاء.

الخط الأخضر الثالث للمترو مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي استاد القاهرة الجمعة زمن التقاطر

