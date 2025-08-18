سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%

أعلنت وزارة النقل عن فتح باب التقديم لاستخراج وتجديد اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات مع بداية الشهر المقبل، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتشجيعهم على الاعتماد على المترو كوسيلة رئيسية للتنقل داخل القاهرة الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة واضحة تستهدف التوسع في منظومة النقل الجماعي وتقديم تسهيلات مالية لفئات واسعة من المجتمع.

سعر اشتراك المترو للطلبة 2025

خصصت الوزارة أسعارًا مخفضة بشكل كبير للطلاب، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% من سعر التذكرة الفعلية، ليتمكنوا من التنقل بسهولة بين مناطق الدراسة والسكن.

وجاءت أسعار الاشتراك الربع سنوي للطلاب كالآتي:

منطقة واحدة: 150 جنيهًا

منطقتين: 200 جنيه

ثلاث أو أربع مناطق: 250 جنيهًا

خمس أو ست مناطق: 300 جنيهًا

أسعار الجمهور العادي

أما بالنسبة للجمهور العادي، فقد تم تحديد عدة شرائح للاشتراكات الشهرية والربع سنوية والسنوية وفقًا لعدد المناطق المستخدمة:

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 310 جنيهات

منطقتين: 365 جنيهًا

ثلاث أو أربع مناطق: 425 جنيهًا

خمس أو ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 835 جنيهًا

منطقتين: 990 جنيهًا

ثلاث أو أربع مناطق: 1250 جنيهًا

خمس أو ست مناطق: 1670 جنيهًا

الاشتراك السنوي:

خطان: 4235 جنيهًا

ثلاثة خطوط: 5335 جنيهًا

كبار السن ضمن خطة التسهيلات

حرصت وزارة النقل على إدراج كبار السن ضمن منظومة التخفيضات، حيث يحصل من تجاوز سن الستين على خصومات تتخطى 50%، وتكون الأسعار كالتالي:

الاشتراك الشهري يتراوح بين 220 و470 جنيهًا حسب عدد المناطق.

الاشتراك الربع سنوي يتراوح بين 660 و1270 جنيهًا.

امتيازات لمصابي وأسر الشهداء

لم تغفل الدولة فئة مصابي العمليات وأسر الشهداء، حيث تم تحديد أسعار مخفضة للاشتراك الربع سنوي تبدأ من 420 جنيهًا لمنطقة واحدة وتصل إلى 835 جنيهًا للمناطق الخمس أو الست.

أسعار التذاكر العادية

بالإضافة إلى الاشتراكات، فقد تم تحديد أسعار التذاكر اليومية كالآتي:

حتى 9 محطات: 8 جنيهات (كبار السن: 4 جنيهات)

من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات (كبار السن: 5 جنيهات)

من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا (كبار السن: 8 جنيهات)

أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا (كبار السن: 10 جنيهات)

سعر موحد لذوي الهمم: 5 جنيهات فقط

مكاتب الاشتراكات وخدماتها

خصصت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مكاتب متعددة لاستخراج وتجديد الاشتراكات على مختلف الخطوط، وتعمل هذه المكاتب يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 8 مساءً لتسهيل الخدمة على المواطنين.

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة.

الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب.

الخط الثالث: كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة.

أكدت وزارة النقل أن اشتراكات المترو تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي المنظمة، وتقليل استخدام السيارات الخاصة بما يخفف الازدحام المروري ويحد من استهلاك الوقود.

كما شددت الوزارة على أن المترو يظل الوسيلة الأكثر أمانًا وسرعة وملاءمة للتنقل اليومي، خاصة مع التوسع المستمر في الخطوط الجديدة.