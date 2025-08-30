قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد

حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

وفي التقرير التالي نستعؤض أبرز المعلومات عن مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

1-    يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية) 
2-    جارى تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة والبلاطات للمسار العلوي.
3-    جاري تنفيذ أعمال الاساسات (الخوازيق والقواعد) والاعمدة للمحطات بالمشروع.
4-    جارى تقدم اعمال التسوية والاسوار فى ورشتي المشروع في ابو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.
5-    المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية 
6-    المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
7-    كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
8-      يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتى مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتى سيدي جابروفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
9-    جاري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطول إجمالي 30.1 كم (من بعد محطة الظاهرية بطول 2.5 كم علوي ثم 13.6 كم سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس ، ثم يمتد بطول 14 كم علوي حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح) وتشتمل هذه المرحلة على 20 محطة.
10-    جاري أيضاً التخطيط لمسار  المرحلة الثالثة من الخط والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

