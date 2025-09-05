قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مع قرب انطلاق الدراسة.. كيفية استخرج اشتراك مترو للطلاب

محمد غالي

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس، يتزايد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمعرفة طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025.

حيث أصبح المترو وسيلة أساسية يعتمد عليها الطلاب في تنقلاتهم اليومية إلى المدارس والجامعات، نظرا لما يوفره من نظافة، وسرعة، وأمان، وتكلفة منخفضة، لا سيما بعد التوسع الكبير في خطوط ومحطات المترو خلال الفترة الأخيرة.

طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025

استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025

يتوجه العديد من طلاب المدارس والجامعات إلى مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق المنتشرة في المحطات الرئيسية، وذلك لاستخراج الاشتراك المخصص للطلبة طوال فترة الدراسة.
هذا الاشتراك يعد وسيلة مثالية تساعد الطلاب في الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم في الوقت المحدد، مع تفادي الازدحام واستهلاك الوقت والمجهود في وسائل النقل التقليدية.
ويبلغ متوسط زمن الانتظار بين القطارات من دقيقتين إلى خمس دقائق فقط، مما يعزز الاعتماد على المترو كوسيلة نقل منتظمة وفعالة.

خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة

1. التوجه إلى مكتب الاشتراكات في إحدى محطات مترو الأنفاق الكبرى (مثل: الشهداء – السادات – العتبة).
2. شراء استمارة الاشتراك الخاصة بالطلبة من المكتب (تتوفر بسعر رمزي).
3. ملء الاستمارة بدقة وبالبيانات الصحيحة.
4. ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب (مدرسة  معهد  كلية).
5. تقديم الاستمارة مرة أخرى إلى المكتب، مع المستندات المطلوبة.
6. استلام كارت الاشتراك الممغنط وتفعيله فورا للاستخدام بين المحطتين المحددتين في الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الاشتراك

عدد 2 صورة شخصية حديثة (مقاس 4×6).
صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد (لمن هم دون 16 سنة).
صورة من إيصال المصروفات الدراسية مختوم ومعتمد.
الاستمارة بعد ملئها وختمها من الجهة التعليمية.


أسعار اشتراك المترو 2025 للطلبة

عدد المراحل المحطات - السعر بالجنيه  
 مرحلة واحدة 150 جنيها             
مرحلتان  200 جنيه               
ثلاث أو أربع مراحل  250 جنيه               
أكثر من أربع مراحل 300 جنيه              

الاشتراك صالح طوال فترة الدراسة ويتم تجديده كل فصل دراسي أو حسب السياسة المتبعة من الهيئة.
الاشتراك خاص بالطلبة فقط ولا يجوز استخدامه من قبل الغير.
عند ضياع الاشتراك، يمكن استخراج بدل فاقد مقابل رسوم إضافية.
لا يسمح باستخدام الاشتراك خارج المسار المحدد بين محطتي الذهاب والعودة.

