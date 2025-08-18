وزارة النقل: تقدم أعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية بطول 21.7 كم

تشهد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية تقدمًا ملحوظًا، حيث يمتد الخط الجديد من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بطول 21.7 كم، منها 6.5 كم سطحي و15.2 كم علوي، ويشمل 20 محطة (6 سطحية – 14 علوية).

تتواصل حاليًا أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا، إلى جانب تنفيذ الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، وأعمال الأساسات للمحطات. كما يشهد المشروع تقدمًا في ورشتي أبو قير وكفر عبده، حيث يجري تنفيذ أعمال التسوية والأسوار، وبدأت أعمال المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.

ويُعد المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمدينة الإسكندرية، إذ يسهم في إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة، وتقليل الاختناقات المرورية، وخفض استهلاك الوقود عبر التشغيل بالكهرباء النظيفة. كما يرفع الطاقة الاستيعابية من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، ويخفض زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كم/ساعة.

وسيوفر المترو تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة. كما تجري دراسة المرحلة الثانية من المشروع بطول 30.1 كم من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلو 21، فيما يجري التخطيط للمرحلة الثالثة لربط الخط بمطار برج العرب والتكامل مع شبكة القطار السريع.