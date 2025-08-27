إمرأة تصبغ شعرها داخل قطار مترو لندن.. وهذا رد فعل الركاب

أصبحت مقاطع الفيديو الغريبة وغير المألوفة من أكثر أنواع المحتوى انتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجذب ملايين المشاهدات في وقت قصير، ويعود ذلك إلى طبيعتها المفاجئة والمثيرة للفضول، إذ ينجذب المتابعون لمشاهدة مواقف استثنائية أو طريفة لم يعتادوا رؤيتها في حياتهم اليومية.

وكان احد هذه الوقائع هو ما حدث في مترو لندن.

واقعة غريبة

شهد ركاب مترو لندن واقعة غريبة ومثيرة للدهشة بعدما أقدمت امرأة على صبغ شعرها داخل عربة القطار، في مشهد أثار الصدمة بين المسافرين، وانتشر الفيديو سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكره موقع Whats The Jam.

بداية الواقعة

وقعت الحادثة على خط متروبوليتان في تمام العاشرة صباحًا، حيث ظهرت المرأة وهي تخلط زجاجات الصبغة بهدوء وترتدي قفازات بلاستيكية كما لو كانت في صالون تجميل.

رصد الحادثة

الراقصة ميكايلا إنفانتي، البالغة من العمر 24 عامًا، كانت في طريقها إلى درس رقص عندما شاهدت المرأة وهي تخرج أدواتها من حقيبة تسوق، في البداية اعتقدت أن المسافرة تستعد لما بعد الرحلة، لكنها فوجئت عندما بدأت تقسيم شعرها واستخدام نافذة القطار كمرآة مؤقتة.

انتشار الفيديو

ميكايلا التقطت مقطع فيديو للواقعة ونشرته عبر تطبيق "تيك توك"، ليحصد أكثر من 3.3 مليون مشاهدة، ويثير مئات التعليقات التي تراوحت بين السخرية والاستنكار، وبعض المستخدمين اعتبروا الأمر خطيرًا بسبب رائحة الأمونيا، فيما حذر آخرون من احتمال اتساخ المقاعد وملابس الركاب الآخرين.

ردود فعل الركاب

وأكد شهود عيان أن أحد رجال الأعمال، الذي كان يجلس بجوار المرأة، ترك مقعده بسرعة وهو في حالة ذهول، بينما تجاهل باقي الركاب الموقف وكأنه أمر طبيعي، وفي لقطة طريفة فقدت المرأة غطاء زجاجة الصبغة وبدأت تبحث عنه في أرضية العربة قبل أن تواصل روتينها غير المعتاد.

تعليقات متباينة

التعليقات حول الواقعة تباينت بين من اعتبره تصرفًا غير لائق يهدد سلامة الآخرين، وبين من تعامل معها بروح الدعابة، أما ميكايلا، فأكدت أن المشهد كان من أكثر المواقف غرابة التي شاهدتها في وسائل النقل العام، رغم أنها اعتادت رؤية سلوكيات غير مألوفة في المترو وعلى خشبات المسرح بحكم عملها كراقصة محترفة.