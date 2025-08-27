قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إمرأة تصبغ شعرها داخل قطار مترو لندن.. وهذا رد فعل الركاب

امرأة تصبغ شعرها داخل قطار مترو لندن
امرأة تصبغ شعرها داخل قطار مترو لندن
ولاء خنيزي

أصبحت مقاطع الفيديو الغريبة وغير المألوفة من أكثر أنواع المحتوى انتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجذب ملايين المشاهدات في وقت قصير، ويعود ذلك إلى طبيعتها المفاجئة والمثيرة للفضول، إذ ينجذب المتابعون لمشاهدة مواقف استثنائية أو طريفة لم يعتادوا رؤيتها في حياتهم اليومية.

وكان احد هذه الوقائع هو ما حدث في مترو لندن.

واقعة غريبة

شهد ركاب مترو لندن واقعة غريبة ومثيرة للدهشة بعدما أقدمت امرأة على صبغ شعرها داخل عربة القطار، في مشهد أثار الصدمة بين المسافرين، وانتشر الفيديو سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكره موقع Whats The Jam.

بداية الواقعة

وقعت الحادثة على خط متروبوليتان في تمام العاشرة صباحًا، حيث ظهرت المرأة وهي تخلط زجاجات الصبغة بهدوء وترتدي قفازات بلاستيكية كما لو كانت في صالون تجميل.

رصد الحادثة

الراقصة ميكايلا إنفانتي، البالغة من العمر 24 عامًا، كانت في طريقها إلى درس رقص عندما شاهدت المرأة وهي تخرج أدواتها من حقيبة تسوق، في البداية اعتقدت أن المسافرة تستعد لما بعد الرحلة، لكنها فوجئت عندما بدأت تقسيم شعرها واستخدام نافذة القطار كمرآة مؤقتة.

انتشار الفيديو

ميكايلا التقطت مقطع فيديو للواقعة ونشرته عبر تطبيق "تيك توك"، ليحصد أكثر من 3.3 مليون مشاهدة، ويثير مئات التعليقات التي تراوحت بين السخرية والاستنكار، وبعض المستخدمين اعتبروا الأمر خطيرًا بسبب رائحة الأمونيا، فيما حذر آخرون من احتمال اتساخ المقاعد وملابس الركاب الآخرين.

ردود فعل الركاب

وأكد شهود عيان أن أحد رجال الأعمال، الذي كان يجلس بجوار المرأة، ترك مقعده بسرعة وهو في حالة ذهول، بينما تجاهل باقي الركاب الموقف وكأنه أمر طبيعي، وفي لقطة طريفة فقدت المرأة غطاء زجاجة الصبغة وبدأت تبحث عنه في أرضية العربة قبل أن تواصل روتينها غير المعتاد.

تعليقات متباينة

التعليقات حول الواقعة تباينت بين من اعتبره تصرفًا غير لائق يهدد سلامة الآخرين، وبين من تعامل معها بروح الدعابة، أما ميكايلا، فأكدت أن المشهد كان من أكثر المواقف غرابة التي شاهدتها في وسائل النقل العام، رغم أنها اعتادت رؤية سلوكيات غير مألوفة في المترو وعلى خشبات المسرح بحكم عملها كراقصة محترفة.

لندن مترو لندن صبغ الشعر الشعر ركاب مترو لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

البلوجر مداهم

رفض استئناف البلوجر مداهم واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

مجلس الدولة

مجلس الدولة يعلن موعد إجراءات تعيين المندوبين المساعدين دفعتى 2020-2021

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد