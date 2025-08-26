قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
أصل الحكاية

احذر.. نقص فيتامين د قد يسبب هذا النوع العنيد من السرطان

ولاء خنيزي

يُعرف فيتامين د بدوره المحوري في تقوية العظام وتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامة، إلا أن نقصه أصبح شائعًا نتيجة قلة التعرض للشمس، أو سوء التغذية، أو بعض المشكلات الصحية، ووفقًا لدراسة نشرتها المعاهد الهندية للصحة (NIH) وأوردها موقع تايمز أوف إنديا، فإن انخفاض مستويات فيتامين د قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية وصعوبة في العلاج.

تأثير فيتامين د على البنكرياس

 يحتوي البنكرياس على مستقبلات خاصة بفيتامين د والتي تؤثر بشكل مباشر في سلوك خلاياه، وعند نقص الفيتامين تختل العمليات الخلوية الرئيسية مثل نمو الخلايا وتمايزها والموت المبرمج لها، مما يفسح المجال لنمو غير منضبط للخلايا قد يتطور إلى سرطان، هذا بالإضافة إلى ان الدراسات المخبرية تشير إلى أن الأشكال النشطة من فيتامين د يمكن أن تبطئ نمو خلايا سرطان البنكرياس، مما يعزز دوره الوقائي المحتمل.

الأدلة السكانية والبحثية

أظهرت الدراسات أن سكان المناطق ذات التعرض المحدود للشمس، وبالتالي إنتاج أقل لفيتامين د، أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس، كما بينت دراسات طويلة الأمد أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من فيتامين د عبر النظام الغذائي أو المكملات الغذائية يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، رغم أن العوامل الوراثية والبيئية تظل مؤثرة أيضًا.

أعراض نقص فيتامين د

غالبًا ما يكون نقص فيتامين د صامتًا أو بأعراض غير محددة، ومنها:

  • التعب المستمر أو انخفاض الطاقة.
  • ضعف العضلات وآلام العظام أو التشنجات.
  • هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور.
  • ضعف المناعة وكثرة العدوى أو بطء التئام الجروح.
  • تغيرات المزاج والاكتئاب و"ضباب الدماغ".
  • تساقط الشعر في الحالات المتقدمة.

تأثير النقص على فرص البقاء

 أظهرت الأبحاث أن مرضى سرطان البنكرياس ممن يعانون من نقص فيتامين د تكون نتائجهم العلاجية أسوأ، إذ يساهم الفيتامين في ضبط الالتهابات وتعزيز المناعة، وكلاهما أساسي لإبطاء تقدم المرض وتحسين الاستجابة للعلاج.

المنظور الوقائي والسريري

تشير الأدلة المتزايدة إلى ضرورة الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د، ليس فقط لصحة العظام والمناعة، بل كجزء من استراتيجية وقائية ضد السرطان، ورغم أن المكملات الغذائية والتعرض للشمس قد يساعدان في تعويض النقص، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية لإثبات دوره المباشر في الوقاية والعلاج.

