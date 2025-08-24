قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل

لقاء افتراضي يعيد شقيقتان صينيتان بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
لقاء افتراضي يعيد شقيقتان صينيتان بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
ولاء خنيزي

بعد انقطاع دام عشرات السنين، تمكنت شقيقتان صينيتان تجاوزتا المئة عام من العمر من استعادة التواصل، في قصة إنسانية نادرة لاقت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما نشره موقع scmp.

مقطع مصور

الأخت الكبرى وين سو، البالغة 101 عام والمقيمة في تايوان، أعربت في مقطع مصور عن شوقها لمعرفة أخبار شقيقتها الصغرى وين كوان مي، البالغة 100 عام والمقيمة في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.

أصل الحكاية

الفيديو الذي نشرته إحدى المؤثرات المقيمات في تايبيه أثار اهتمام رواد الإنترنت، حتى علّقت سيدة من جيانغسو مؤكدة أن المواصفات التي ذكرتها وين سو تنطبق تمامًا على حماتها، عندها بدأت شرطة مدينة تشانغتشو التحقيق، وسرعان ما تأكدت أن الحماة بالفعل هي الشقيقة المفقودة وين كوان مي.

صعوبة التواصل المباشر

ونظرًا لمعاناة الشقيقتين من ضعف البصر والسمع، لم يكن ممكنًا إجراء مكالمة فيديو مباشرة، لذا طلبت الشرطة من الأخت الصغرى تسجيل رسالة مصورة قصيرة، حيث خاطبت وين كوان مي شقيقتها في مقطع بعبارات مؤثرة قائلة: "يا أختي، لم نتواصل منذ سنوات، لم أكن أعلم إن كنتِ ما زلتِ على قيد الحياة، كيف صحتك؟ لقد افتقدتك كثيرًا".

ذكريات لا تُنسى

الابن أوضح أن عمته كانت قد عادت إلى الصين عام 1989 وأقامت معهم لفترة قصيرة قبل أن ينقطع التواصل بسبب هدم المنزل، وخلال تلك الزيارة تركت للعائلة ساعة وقلادة وخاتمًا لا يزالون يحتفظون بها، كما أكد على أن والدته ما زالت تتذكر تفاصيل صغيرة عن طعام شقيقتها وتهتم بصحتها رغم مرور الزمن.

فرحة اللقاء الافتراضي

ظهرت الأخت الكبرى في مقطع جديد معبّرة عن سعادتها العارمة قائلة: "أخيرًا رأيت أختي الصغرى، كل شيء بخير، شكرًا لكم"، وأوضحت المؤثرة صاحبة الفيديو أن وين سو كثيرًا ما تسألها عن شقيقتها الصغرى عند لقائهما في الشارع، وأن أبناءها يزورونها بانتظام بينما يتولى رعايتها عامل أجنبي.

 لقاء حقيقي

من جانبها، أكدت شرطة تشانغتشو أنها تتعاون مع مكتب الشؤون التايوانية لتسهيل لقاء وجها لوجه بين الأختين بعد هذا التواصل المؤثر، وقد تركت هذه القصة بصمة عاطفية قوية في نفوس المتابعين، إذ عبّر كثيرون عن تأثرهم بمشهد الشقيقتين وهما تناديان بعضهما بـ "أختي"، فيما علّق آخرون بأن العائلة تحمل جينات طول العمر.

شقيقتان صينيتان تايوان مقاطعة جيانغسو شرق الصين الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

بالصور

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد