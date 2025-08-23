"كلب آلي".. روبوت توصيل رباعي الأرجل في المملكة المتحدة

بدأ الروبوت الجديد "ميلو"، المصمم على هيئة كلب آلي، أولى جولاته في شوارع مقاطعة يوركشاير بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار تجربة رائدة أطلقتها شركة التوصيل إيفري، ويأتي هذا الابتكار ضمن جهود الشركة لتطوير خدمات "الميل الأخير" وتخفيف الضغط عن العاملين في مجال التوصيل، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تجربة جديدة لشركة إيفري

تم تدريب "ميلو" على أداء مهام التوصيل بشكل كامل، حيث يستطيع القفز من وإلى الشاحنة، والسير حتى أبواب العملاء، وتسليم الطرود دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، ومن المقرر أن ينضم الروبوت إلى سائقي الشركة خلال الأسبوعين المقبلين في جولاتهم بمدينة مورلي بليدز.

أهداف التجربة

تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى دعم سائقيها البشريين، عبر منحهم مزيدًا من الوقت للتركيز على المهام المعقدة مثل ركن السيارات أو التعامل مع ظروف الطرق، وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد يتم الاعتماد على "ميلو" بشكل أوسع في عمليات التوصيل عبر مختلف أنحاء البلاد.

تصريحات الشركة

قال ماركوس هانتر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة إيفري: "يسعدنا أن نقدم لعملائنا ميلو، كلب التوصيل الآلي، ونتطلع بشوق إلى بدء التجربة ورؤية النتائج التي سنحققها. إن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في مجال توصيل الميل الأخير."

وأضاف أن الشركة تأمل أن يلقى الروبوت استحسان العملاء، وأن يصبح جزءًا من مستقبل قطاع التوصيل.

التكنولوجيا وراء "ميلو"

تم تطوير "ميلو" بواسطة شركة الذكاء الاصطناعي السويسرية RIVR، وهو مزود بأربع أرجل مجهزة بعجلات تمكنه من الحركة بمرونة كبيرة، تُوضع الطرود داخل صندوق مثبت على ظهره، ليقوم بعد ذلك بنقلها إلى باب المنزل، حيث يمكنه تسليمها مباشرة أو وضعها برفق على الأرض.

قدرات متقدمة في الرؤية والذكاء الاصطناعي

يعتمد "ميلو" على مزيج من الكاميرات وأجهزة الليدار لرصد العمق والتعرف على البيئة المحيطة، مما يسمح له بتجنب العوائق مثل المشاة وراكبي الدراجات وصناديق القمامة، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يستطيع الروبوت جمع البيانات وتحليلها لتحديد أفضل مسار نحو وجهته.

التدريب عبر المحاكاة

قبل نزوله إلى الشوارع، خضع "ميلو" لتدريب مكثف من خلال ملايين عمليات المحاكاة المستندة إلى بيانات واقعية، وهو ما جعله قادرًا على التعامل مع مواقف مختلفة وتفادي العقبات بشكل فعّال، مما يمنحه جاهزية عالية للعمل في الظروف الحقيقية.