قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

"كلب آلي".. روبوت توصيل رباعي الأرجل في المملكة المتحدة

"كلب آلي".. روبوت توصيل رباعي الأرجل في المملكة المتحدة
"كلب آلي".. روبوت توصيل رباعي الأرجل في المملكة المتحدة
ولاء خنيزي

بدأ الروبوت الجديد "ميلو"، المصمم على هيئة كلب آلي، أولى جولاته في شوارع مقاطعة يوركشاير بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار تجربة رائدة أطلقتها شركة التوصيل إيفري، ويأتي هذا الابتكار ضمن جهود الشركة لتطوير خدمات "الميل الأخير" وتخفيف الضغط عن العاملين في مجال التوصيل، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تجربة جديدة لشركة إيفري

تم تدريب "ميلو" على أداء مهام التوصيل بشكل كامل، حيث يستطيع القفز من وإلى الشاحنة، والسير حتى أبواب العملاء، وتسليم الطرود دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، ومن المقرر أن ينضم الروبوت إلى سائقي الشركة خلال الأسبوعين المقبلين في جولاتهم بمدينة مورلي بليدز.

أهداف التجربة

تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى دعم سائقيها البشريين، عبر منحهم مزيدًا من الوقت للتركيز على المهام المعقدة مثل ركن السيارات أو التعامل مع ظروف الطرق، وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد يتم الاعتماد على "ميلو" بشكل أوسع في عمليات التوصيل عبر مختلف أنحاء البلاد.

تصريحات الشركة

قال ماركوس هانتر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة إيفري: "يسعدنا أن نقدم لعملائنا ميلو، كلب التوصيل الآلي، ونتطلع بشوق إلى بدء التجربة ورؤية النتائج التي سنحققها. إن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في مجال توصيل الميل الأخير."

وأضاف أن الشركة تأمل أن يلقى الروبوت استحسان العملاء، وأن يصبح جزءًا من مستقبل قطاع التوصيل.

التكنولوجيا وراء "ميلو"

تم تطوير "ميلو" بواسطة شركة الذكاء الاصطناعي السويسرية RIVR، وهو مزود بأربع أرجل مجهزة بعجلات تمكنه من الحركة بمرونة كبيرة، تُوضع الطرود داخل صندوق مثبت على ظهره، ليقوم بعد ذلك بنقلها إلى باب المنزل، حيث يمكنه تسليمها مباشرة أو وضعها برفق على الأرض.

قدرات متقدمة في الرؤية والذكاء الاصطناعي

يعتمد "ميلو" على مزيج من الكاميرات وأجهزة الليدار لرصد العمق والتعرف على البيئة المحيطة، مما يسمح له بتجنب العوائق مثل المشاة وراكبي الدراجات وصناديق القمامة، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يستطيع الروبوت جمع البيانات وتحليلها لتحديد أفضل مسار نحو وجهته.

التدريب عبر المحاكاة

قبل نزوله إلى الشوارع، خضع "ميلو" لتدريب مكثف من خلال ملايين عمليات المحاكاة المستندة إلى بيانات واقعية، وهو ما جعله قادرًا على التعامل مع مواقف مختلفة وتفادي العقبات بشكل فعّال، مما يمنحه جاهزية عالية للعمل في الظروف الحقيقية.

روبوت روبوت توصيل روبوت توصيل رباعي الأرجل كلب آلي ميلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم يوجه رسالة لـ مشجعي الكرة.. تفاصيل

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب بعد أزمة بدرية طلبة: المشخصاتي مش شتيمة ولكن ليسوا أسياد البلد

مريم الخشت

مريم الخشت تتألق في أحدث ظهور من الساحل الشمالي ..شاهد

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد