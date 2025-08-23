وزارة النقل تفتح باب الاشتراكات في الأتوبيس الترددي للطلاب .. تفاصيل

تعتبر وزارة النقل المصرية أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية الشاملة، إذ تضطلع بدور محوري في تطوير وتحديث شبكات النقل والمواصلات، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو بناء بنية تحتية حديثة ومستدامة، ومن هنا جاء مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري ليشكل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي، حيث يوفر وسيلة عصرية وآمنة وسريعة للتنقل، تسهم في تخفيف الزحام المروري، وتلبي احتياجات فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم الطلاب، مع الحرص على توفير اشتراكات مخفضة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

اشتراكات مخفضة للطلبة

أعلنت وزارة النقل عن فتح باب الاشتراك في الأتوبيس الترددي (BRT)، مع توفير خصومات خاصة للطلاب، وذلك بهدف التيسير على الأسر المصرية ومساندة الطلاب في تنقلاتهم اليومية، ويمكن الحصول على هذه الاشتراكات بعد استيفاء استمارة التقديم واعتمادها من المدرسة أو الجامعة التابع لها الطالب.

مواعيد التقديم والإجراءات

أوضحت الوزارة أن التقديم للحصول على الاشتراكات سيكون متاحاً خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025، وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للمشروع: https://brt-eg.com.

وبعد استكمال البيانات، يتوجب على الطالب تقديم الاستمارة في أحد منافذ الاشتراكات المحددة، وهي: محطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

تشغيل المرحلة الأولى من المشروع

دخلت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي حيز التشغيل منذ الأول من يونيو 2025، وتمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، بطول يصل إلى 35 كيلومتراً. وجاء هذا التشغيل استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة نقل حديثة وسريعة.

مد ساعات العمل اليومية

حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين، أعلنت وزارة النقل عن مد ساعات تشغيل الأتوبيس الترددي حتى الواحدة صباحاً، لتصبح مواعيد العمل اليومية من الخامسة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما يتيح مرونة أكبر للركاب خاصة في أوقات الذروة.

انتظام الرحلات وزمن التقاطر

وأكدت الوزارة أن زمن التقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 إلى 10 دقائق فقط، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة، بما يعزز ثقة المواطنين في هذه الوسيلة ويجعلها خيارًا يوميًا يعتمد عليه في التنقل داخل القاهرة الكبرى.