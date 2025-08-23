قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وزارة النقل تفتح باب الاشتراكات في الأتوبيس الترددي للطلاب .. تفاصيل

وزارة النقل تفتح باب الاشتراكات في الأتوبيس الترددي للطلاب
وزارة النقل تفتح باب الاشتراكات في الأتوبيس الترددي للطلاب
ولاء خنيزي

تعتبر وزارة النقل المصرية أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية الشاملة، إذ تضطلع بدور محوري في تطوير وتحديث شبكات النقل والمواصلات، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو بناء بنية تحتية حديثة ومستدامة، ومن هنا جاء مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري ليشكل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي، حيث يوفر وسيلة عصرية وآمنة وسريعة للتنقل، تسهم في تخفيف الزحام المروري، وتلبي احتياجات فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم الطلاب، مع الحرص على توفير اشتراكات مخفضة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

اشتراكات مخفضة للطلبة

أعلنت وزارة النقل عن فتح باب الاشتراك في الأتوبيس الترددي (BRT)، مع توفير خصومات خاصة للطلاب، وذلك بهدف التيسير على الأسر المصرية ومساندة الطلاب في تنقلاتهم اليومية، ويمكن الحصول على هذه الاشتراكات بعد استيفاء استمارة التقديم واعتمادها من المدرسة أو الجامعة التابع لها الطالب.

مواعيد التقديم والإجراءات

أوضحت الوزارة أن التقديم للحصول على الاشتراكات سيكون متاحاً خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025، وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للمشروع: https://brt-eg.com.

وبعد استكمال البيانات، يتوجب على الطالب تقديم الاستمارة في أحد منافذ الاشتراكات المحددة، وهي: محطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

تشغيل المرحلة الأولى من المشروع

دخلت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي حيز التشغيل منذ الأول من يونيو 2025، وتمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، بطول يصل إلى 35 كيلومتراً. وجاء هذا التشغيل استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة نقل حديثة وسريعة.

مد ساعات العمل اليومية

حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين، أعلنت وزارة النقل عن مد ساعات تشغيل الأتوبيس الترددي حتى الواحدة صباحاً، لتصبح مواعيد العمل اليومية من الخامسة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما يتيح مرونة أكبر للركاب خاصة في أوقات الذروة.

انتظام الرحلات وزمن التقاطر

وأكدت الوزارة أن زمن التقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 إلى 10 دقائق فقط، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة، بما يعزز ثقة المواطنين في هذه الوسيلة ويجعلها خيارًا يوميًا يعتمد عليه في التنقل داخل القاهرة الكبرى.

الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي للطلاب وزارة النقل الأتوبيس الترددي السريع مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ اسيوط

حزمة مبادرات تنموية وخدمية بالتعاون مع المديريات والمجتمع المدني بأسيوط |تفاصيل

صورة أرشيفية

الأرض تشتعل.. نصف البشر يعانون من مضاعفات الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

جهود متنوعة

حملات مكبرة لرفع الاشغالات في أسوان.. وإغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد