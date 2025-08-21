قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا
نصب على مواطنين.. القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا بمدينة نصر
ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة إلى 271 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي
خطوة اقتصادية مهمة.. بيرو تفتح سوقها أمام صادرات الفراولة المصرية
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
ولاء خنيزي

شهدت الصين حالة طبية نادرة، بعد أن استخرج الأطباء كرة شعر ضخمة بلغ وزنها نحو 2 كيلوجرام من معدة فتاة مراهقة تُدعى "نينى"، تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر معاناتها من عادة غريبة تمثلت في نتف شعرها وتناوله لسنوات طويلة، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل خطير وظهور مضاعفات عديدة، ولك وفقًا لما نشره موقع scmp

بداية الأزمة الصحية

تعود القصة إلى يوليو الماضي، عندما توجهت نينى برفقة والدتها إلى مستشفى ووهان للأطفال في مقاطعة هوبى، بعد إصابتها بآلام شديدة في المعدة جعلتها غير قادرة على الأكل وأدت إلى انهيار صحتها العامة.

كانت الفتاة نحيفة للغاية، إذ لم يتجاوز وزنها 35 كيلوجرامًا على الرغم من أن طولها بلغ 1.6 متر، كما توقفت دورتها الشهرية منذ ستة أشهر.

التشخيص الطبي والتدخل الجراحي

أظهرت الفحوص الطبية أن نينى تعاني من فقر دم حاد بالإضافة إلى انسداد معدي ناتج عن كتلة شعر متراكمة استقرت في بطنها على مدى ست سنوات.

وفي 14 يوليو، خضعت لعملية جراحية دقيقة، حيث اكتشف الأطباء أن معدتها قد تضخمت إلى ضعف حجمها الطبيعي بسبب تراكم الشعر وبقايا الطعام، وبعد إزالة الكتلة بدأت حالتها في التحسن، وتمكنت من تناول الطعام بعد خمسة أيام فقط من العملية.

التعافي والامتنان للأطباء

عادت نينى في 5 أغسطس لإجراء فحص متابعة، حيث أكد الأطباء أن تعافيها يسير على نحو جيد، بينما أهدت الفتاة باقة زهور مصنوعة من الحلوى تعبيرًا عن شكرها، كما أوضحت والدتها أن ابنتها بدأت تكتسب وزنًا بشكل ملحوظ بعد الجراحة.

التحذير من اضطراب "تريفوجاجيا"

حذر الأطباء من اضطراب يُعرف باسم "تريفوجاجيا"، وهو سلوك قهري يدفع بعض الأطفال إلى تناول مواد غير غذائية مثل الشعر أو الزجاج لفترات طويلة، وأكدوا أنه إذا استمر هذا السلوك أكثر من شهر، يجب على الآباء التدخل سريعًا وطلب العلاج الطبي.

أساليب العلاج المقترحة

وأوضح الطبيب ليو فانغ من مستشفى جينلينغ أن علاج هذه الحالات يتطلب خطة علاجية متكاملة، تشمل:

  • النظام الغذائي الغني بالفيتامينات.
  • العلاج النفسي لتصحيح السلوكيات.
  • الأدوية الطبية عند الحاجة.
  • الاستعانة بالطب الصيني التقليدي والعلاج الطبيعي لتخفيف الأعراض وتحسين النتائج الصحية.
فتاة صينية الصين كرة شعر شعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

وائل كفوري

أول ظهور لطفلة وائل كفوري من زوجته الثانية.. شاهد

انتصار حورس

عرض “انتصار حورس” يفتتح الدورة الـ32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

داليا مصطفي

داليا مصطفي تتألق بالاسود في أحدث ظهور

بالصور

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد