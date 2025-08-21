استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

شهدت الصين حالة طبية نادرة، بعد أن استخرج الأطباء كرة شعر ضخمة بلغ وزنها نحو 2 كيلوجرام من معدة فتاة مراهقة تُدعى "نينى"، تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر معاناتها من عادة غريبة تمثلت في نتف شعرها وتناوله لسنوات طويلة، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل خطير وظهور مضاعفات عديدة، ولك وفقًا لما نشره موقع scmp

بداية الأزمة الصحية

تعود القصة إلى يوليو الماضي، عندما توجهت نينى برفقة والدتها إلى مستشفى ووهان للأطفال في مقاطعة هوبى، بعد إصابتها بآلام شديدة في المعدة جعلتها غير قادرة على الأكل وأدت إلى انهيار صحتها العامة.

كانت الفتاة نحيفة للغاية، إذ لم يتجاوز وزنها 35 كيلوجرامًا على الرغم من أن طولها بلغ 1.6 متر، كما توقفت دورتها الشهرية منذ ستة أشهر.

التشخيص الطبي والتدخل الجراحي

أظهرت الفحوص الطبية أن نينى تعاني من فقر دم حاد بالإضافة إلى انسداد معدي ناتج عن كتلة شعر متراكمة استقرت في بطنها على مدى ست سنوات.

وفي 14 يوليو، خضعت لعملية جراحية دقيقة، حيث اكتشف الأطباء أن معدتها قد تضخمت إلى ضعف حجمها الطبيعي بسبب تراكم الشعر وبقايا الطعام، وبعد إزالة الكتلة بدأت حالتها في التحسن، وتمكنت من تناول الطعام بعد خمسة أيام فقط من العملية.

التعافي والامتنان للأطباء

عادت نينى في 5 أغسطس لإجراء فحص متابعة، حيث أكد الأطباء أن تعافيها يسير على نحو جيد، بينما أهدت الفتاة باقة زهور مصنوعة من الحلوى تعبيرًا عن شكرها، كما أوضحت والدتها أن ابنتها بدأت تكتسب وزنًا بشكل ملحوظ بعد الجراحة.

التحذير من اضطراب "تريفوجاجيا"

حذر الأطباء من اضطراب يُعرف باسم "تريفوجاجيا"، وهو سلوك قهري يدفع بعض الأطفال إلى تناول مواد غير غذائية مثل الشعر أو الزجاج لفترات طويلة، وأكدوا أنه إذا استمر هذا السلوك أكثر من شهر، يجب على الآباء التدخل سريعًا وطلب العلاج الطبي.

أساليب العلاج المقترحة

وأوضح الطبيب ليو فانغ من مستشفى جينلينغ أن علاج هذه الحالات يتطلب خطة علاجية متكاملة، تشمل: